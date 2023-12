Saaremaa arenduskeskus, Kuressaare haigla toetusfond ja Kuressaare hambapolikliinik korraldasid haigla koolituskeskuses eile innovatsioonipäeva selleks, et suurendada noorte huvi tervishoiuerialade ja tehnoloogia vastu.

"Välja sai valitud praegused kolm kõige kriitilisemat teemat. Hariduses on vaja uusi tuuli, meditsiinis on puudus töökätest ja tehnoloogias on samuti kriis, kuna õpilased ei tunne selle valdkonna erialade vastu huvi," tõdes Saare arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Triin Arva Kadi raadio saates "Keskpäev".