ÜHENDAME JÕUD JA LOOME JÕULURÕÕMU ⟩ Toetame raskele haigusele isa kaotanud perekonda

“Soovime võtta aega, et toetada ühte erilist perekonda, kes seisab silmitsi sügava kurbuse ja kaotusega,” märgivad sotsiaalmeedias aktiivsed sõbrannad Hille Uustulnd ja Geelia Mägi oma postituses, kus ära toodud ka pilt toetust vajavast perest.

“Läbi ränga haiguse lahkus nende pereisa meie hulgast mõned nädalad tagasi, jättes maha armastusest tulvil mälestused ja pere, kes nüüd vajab meie tuge. Pere, kus kasvavad kaks vahvat väikest poissi ja kohe-kohe sündiv beebi!”

Hille ja Geelia tunnevad, et see perekond vajab kõigi toetust ja abi, et toime tulla mitte ainult emotsionaalse valu, vaid ka igapäevaelu väljakutsetega. “Seega kutsume teid üles meiega liituma, et näidata neile, et nad pole oma leinas ja kurbuses üksi!”

Kuidas saab aidata?

1. Rahaline kingitus: "Iga väiksemgi panus aitab katta perekonna igapäevaseid kulusid ning laseb neil keskenduda leinale ja beebi sünnile ilma majanduslike muredeta. Kui tunned, et see kutse on sulle, saad oma panuse teele saata:

Ameya Shanti Keeroja

EE877700771000504259

Selgitus: jõulukingitus"

2. Sõnade vägi: “Kui sul pole võimalust rahaliselt toetada, tea, et head sõnad on nagu helendavad tähed, mis annavad lootust. Jäta kommentaaridesse häid mõtteid ja soove sellele perele – sõnadel on tervendav vägi!”

3. Praktiline tugi: "Kui oled Saaremaal ja valmis aitama aeg-ajalt igapäevaste ülesannetega (poiste hoidmisega, beebiga majandamisega, lume lükkamise, puude vedamise, söögi keetmise jms), siis anna sellest märku." Siis teavad Hille ja Geelia, kelle poole pöörduda, kui vajadus tekib.

“Las meie ühine panus laseb meil olla neile valguskiireks, tuues sellele perele jõuluimet ja lootust! Hooligem, hoidkem ja armastagem!” märgivad naised.