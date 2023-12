Tahkes olekus vett nimetatakse jääks. Jää on kristallilise ehitusega ja selle kristallvõres esinevad tühimikud, mistõttu on jää tihedus väiksem kui vedelal veel. Lumi pole midagi muud kui vesi, mis on külmunud jääkristallideks atmosfääris. Ilmastiku-uurijad teavad juba üle 70 aasta, et jääkristallid kasvavad pilvedes kindlatel temperatuurivahemikel.