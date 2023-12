Saarel võimutsevad koroona ja gripp

"Lisaks COVIDile on palju A-grippi," tõdes perearstikeskuse juhataja Mari Soots, kelle sõnul diagnoositakse keskuses mitu gripijuhtu päevas.

"Inimesed haigestuvad grippi lausa perekonniti – kõrges palavikus on nii lapsed kui ka vanemad," lausus dr Soots. "Gripirohtu kirjutame välja palju. Apteegist just kuulsin, et tellisid seda juurde."

Terviseametile on Saare maakonna tohtrid detsembris edastanud andmed 366 COVIDi juhu kohta, millest 45 on laboratoorselt kinnitatud. Gripijuhtumeid on terviseameti andmeil seni olnud 17 ning ägedatesse respiratoorsetesse nakkustesse haigestus 292 inimest. Need andmed pole paraku aga täpsed, sest paljud haigestunud arsti poole ei pöördu.

Dr Sootsi sõnul teevad perearstid gripiteste, ent apteekidest ostetavate kiirtestide abil saavad inimesed ka ise kinnitust, kas põevad grippi või mitte.

Gripiravimit tuleks võtta varakult

Dr Sootsi sõnul on tähtis, et grippi haigestunud saaksid ravimit võtma hakata võimalikult vara.

"Mõistlik on see, kui inimene sümptomite tekkides end kohe testiks ja ruttu rohtu võtma hakkaks," ütles dr Soots. "Kes on juba viis päeva palavikus olnud, sel ei ole seda ravimit võtta enam mõtet."

Kui kauaks pärast haigussümptomite taandumist peab veel koju jääma?