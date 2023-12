Pisike Roosi tahab koos perega aidata teisi vähihaigeid lapsi

Reostunud vesi võis vähi äratada?

“Järgmisel päeval saime teada, et Roosil on leukeemia,” meenutab ema.

“Kuidas see tuleb, ei tea lõpuni keegi. Meie õnneks tuli see hästi kiiresti välja – kas reostunud vee tagajärjel või mitte, võib vaid spekuleerida, kuid praegu Roosi Kuressaare vett juua ei tohi – igaks juhuks,” räägib Roosi isa.

Analüüsid tehti ka Roosi emale ja selgus, et emal ja tütrel oli veres üks ja sama bakter, mis võiski vähi Roosi kehas n-ö äratada. Kahtlusi kinnitab pisut ka asjaolu, et arstide sõnul oli vähk Roosi veres olnud lühikest aega. “Õnneks ei läinud see edasi seljaajusse ning oli hea, et tuli varakult välja,” tõdeb ema. Roosil polnud leukeemiale viitavaid sümptomeid, ei verejookse, ei sinikaid, ainult kõrge palavik.