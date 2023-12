Jõuluaegne jalutuskäik surnuaias

Igaühel meist on surnuaiaga oma suhe. Kes käib seal igal tähtpäeval, kes ainult jõuludel, kes imetleb või kardab kaugemalt. Seda mõjutab suuresti see, kuidas meid üles kasvatati ning kuidas meie vanemad surnuaias käimisesse suhtusid.

Südamesoojust kogu perele

Ootasin alati väga jõulude ajal surnuaias käimist. Ilus küünalde meri lumise metsa vahel tegi alati südame soojaks. Samasuguseid mõtteid jagasid ka meie lugejad, kelle jaoks on pärast jõuluõhtusööki surnuaias küünalde süütamine traditsiooniks. On käidud lapsest saati ning nüüd ka oma lastega. Tava on põlvkonnalt põlvkonnale edasi antud. Ega muidu oleks jõululaupäeva õhtul surnuaia parklad autosid täis – traditsioon jõulude ajal kalmistul küünlad süüdata on paljudel eestlastel.

Aga selleks, et küünlavalgust näha, peab minema surnuaeda pimedas. Praktilises mõttes pole see keeruline, arvestades, kui pime on Eestis talvisel ajal. Samas võib mõte pimedas surnuaeda minekust (näiteks kalmistul, kus mina käin, polnud varem väga ka tänavavalgustust) olla nii mõnegi inimese jaoks hirmutav. Õnneks on rahvast palju ning sedasi tundub ka surnuaed palju helgem.

Killuke suguvõsa ajalugu

Meie teeme perega alati surnuaias väikse ringkäigu ja külastame nii viimasena lahkunud lähedaste kui ka vanemaid haudasid. See tähendab üsna pikka jalutuskäiku, kuna hauad asuvad erinevatel surnuaia aladel ehk kvartalites. Mõnikord, eriti, kui hauad on lume alla mattunud, läheb platside otsimiseks rohkem aega. Lapsena sain iga haua juures kuulda lugusid sinna maetud lähedastest, mis aitas hoida meeles nendega seotud mälestusi.

Edasi loe veebilehelt "Räägime surmast".

