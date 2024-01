Müra on segu ete-kenadest ning ete-santidest asjadest. Linnuloul – kihutav outu maanteel. Muusikalugu You Tube`is – Koubamaja reklaam. Tuli pliita all – led-tuledes elendav arvudiekraan. Raamadulugu – Tik-Tokkis skrollimine. Mida änam on mürategijid, seda valjem müra ning aina udusemaks keik läheb. Löppuks äi kuule me änam mitte midad. Äi ema-isa, sösard-venda, söpra, teist inimest oma körrvas, loodust, maailma. Ning isiendid ko mitte. Oleme älbind.