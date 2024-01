SIRET LIIV ⟩ "Ega tal füüsiliselt midagi viga ole, tal pole peas asjad korras!"

Pärast esimest, uue aasta täispikka tööpäeva koju jõudes tundsin vajadust öelda, et ma ei taha enam tööl käia. Parandasin end kohe: mulle tegelikult meeldib mu töö ja mulle meeldib tööl käia, aga ümberringi on nii palju segadust ja ebakindlust, et see teeb ärevaks. See ärevus väsitab. Õigemini selle tundega tegelemine või selle mahasurumine.