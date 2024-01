JUHTKIRI ⟩ Tali on tagasi!

Selle asemel, et kiruda, miks mitte püüda need talveilmad endale meeldivaks teha. Sest seda külma ja lumist aega ei pruugi jätkuda kuigi kauaks.

Öeldakse, et pole halba ilma, vaid on valed riided. Seega – kohe saabuv nädalavahetus on just õige aeg soe talvejope selga ja vatipüksid jalga tõmmata ning talve nautima minna. Kui mitte nüüd, millal siis veel on õige aeg suusatada, kelgumäel liugu lasta ning jääl uisutiire teha?