“Vähe sellest, et peatänava kõnnitee oli puhastatud – ka meie sissesõit oli juba lumest puhtaks kühveldatud!” kirjutas lehele end tänulikuks Uus-Roomassaare tänava elanikuks tituleerinud lugeja, kes pereliikme haigestumise tõttu sel talvel lumega omajagu hädas on.

Ta märkis, et lumelükkamise teenust pakkuvaid reklaame on talvisel ajal nii leht kui ka sotsiaalmeedia täis, mis on väga tore, sest palju on neid, kes ise ei saa, ei jõua või ei jaksa. Ent veelgi toredam ja südantsoojendavam on see, kui keegi teeb seda omaalgatuslikult ja puhtalt heast tahtest.