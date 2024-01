Muhu vallavanem Raido Liitmäe möönis, et kas see just mure on, aga kinnisvara teema on Muhus aktuaalne kindlasti. “Ühtepidi on ju tõesti tore, et Muhu on populaarne ja siia tahetakse kinnisvara soetada, kas siis püsivaks elukohaks või n-ö teiseks koduks, suvekoduks,” arutles ta.