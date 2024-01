Hea Saaremaa sõber, tule vabatahtlikuks!

Meie fond toetab Kuressaare haigla tegevusi, aidates seal, kus haiglal endal võimalusi napib. Meie eesmärk on koguda vähemalt 20 vabatahtlikku, et viia ellu kõik meie ambitsioonikad plaanid, mis aitavad Kuressaare haiglal hoida meie ja meie kõige kallimate tervist!

Sel aastal osaleme kõikidel suurematel Saaremaal toimuvatel üritusel (Saaremaa ooperipäevad, Kuressaare merepäevad, Saaremaa toidufestival, Kuressaare haigla 220. sünnipäev jpt), kus just sinu abi on hädavajalik, et kanda edasi sõnumit kodusaarel tervise hoidmise tähtsusest!

Miks me seda teeme? Selleks, et meie elu Saaremaal oleks jätkusuutlik ja meie oma haigla suudaks pakkuda meile kõike, mida ühel või teisel eluhetkel tervise hoidmiseks vajame.

Kui sa tunned, et sinu süda kuulub Saaremaale ja soovid aidata oma oskuste või vaba ajaga meie haiglat, siis see on sinu võimalus. Tule, saame tuttavaks ja ole osa meie missioonist teha Saaremaa elu jätkusuutlikumaks. Suupisted ja kohvi on meie poolt.