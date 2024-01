Sissejuhatuseks rõhutame, kuivõrd oluline ja tänuväärt on algatada sisuline debatt kohalike omavalitsuste rahastamise süsteemi muutmiseks. Eesti territooriumilt suurima omavalitsusena näeme, et olenemata meie mastaabist ning eelarve mahust, on meil väga keeruline tagada kogu Saaremaa valla territooriumil kättesaadavad vajalikud teenused, rääkimata olemasoleva kinnisvara amortisatsiooni katmisest või erinevatest arendustegevustest.