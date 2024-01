JUHTKIRI ⟩ Tööohutus pole üksnes sõnakõlks

Sel aastal tegi tööinspektsioon avalikkusele esimest korda teatavaks ettevõtete nimekirja, mida inspektsioon tänavu kontrollida kavatseb. Saare maakonnas on valimisse kuuluvaid ettevõtteid 67. See, kui asutused-ettevõtted teavad, et neid kontrollima tullakse, on hea – nii on neil võimalik puudused aegsasti likvideerida. Sest arvata võib, et kuskil ikka vajakajäämisi on.