Kas hariduse käekäik on minu asi?

Mis viga? Arusaamatud on nii lubatud streigi sisu kui ka vorm. Kelle vastu streigitakse ehk kes on streikivate töötajate vastaspool? Kas lubatud streik on läbi mõeldud ja korraldatud nii, et kõik potentsiaalsed streikijad teavad, mida, miks ja millal teha? Kes on streigijuhid? Mis juhtub, kui keegi otsustab mitte streikida? Kas ja kui, siis kes maksab streigi ajal palka või tasu? Lubatud streik võib ju kauemgi kesta. Ja ikka peamine: kas tõesti nõuab mõnekümne-eurone palgatõus mitut aastakümmet virisemist ja siis mingit koolisöökla prüginõu segadust meenutavat niinimetatud töötüli? Ühelegi neist küsimusist ei paku vastust Eesti haridustöötajate liit ega keegi teine asjaosalistest.