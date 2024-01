Meie vestlusõhtu juhtlauseks on “Alguses oli sõna”. Nii on olnud ka minu elus: alguses oli sõna. Kaheksa- või üheksa-aastasena uurisin tihtipeale kodus ühte väikest kahesuunalist eesti-prantsuse, prantsuse-eesti sõnastikku. Mõtlesin, et selles vahvas sõnastikus on maailma kohta väga palju asju kirjas ja oleks tore, kui minagi saaksin kunagi mõne sellise raamatu koostada. Tol ajal ma muidugi ei teadnud, mis on leksikograafia, kes on leksikograaf ja kuidas sõnastikke koostatakse, aga omal moel jäi see mõte mu hinges kõlama.