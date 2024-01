Sikassaare päikesejaama arenduse kohale pilvi ei kerkinud

Sikassaare külla Kuressaare piirile päikeseparki kavandava Sunly AS Eesti maajuht Klaus Pilar ütles, et see on üks nende väheseid projekte, mis pole vastuseisu kohanud. Mati kinnistule 19 hektarile plaanitav päikesepark asub Pilari sõnul suhteliselt eraldatud paigas tööstusala lähedal ega riiva väga silma.