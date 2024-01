"Asume nüüd aadressil Tallinna tn 29, Luukase perearstikeskuse naabruses, uksed on avatud ja boksid juba täituvad," rääkis kirbuka pidaja Merilyn Sepp Kadi raadiole.

Kolimise põhjuseks oli Sepa sõnul parem asukoht. "Eelmine koht oli liiga kõrvaline nii müüjate kui ostjate jaoks - nüüd oleme rohkem nähtaval," rääkis Sepp, lisades, et juba on näha, et inimesed käivad ja shoppavad rohkem.