Rannikul läheb lahti iga-aastane hüljeste titeralli

Hülgeuurija Ivar Jüssi peab Saaremaal kuulsaimaks hülgevaatluskohaks Soeginina panka, kus käiakse hüljeste poegimist vaatamas nii mandrilt kui ka kodusaarelt. “Sinna on viidud inimesi bussidega, sinna on käinud kooliekskursioonid,” räägib Jüssi. “Märtsikuu soojade ilmadega on seal nädalavahetustel parkla autosid täis.”