Täna toimus Kuressaare Spordikeskuses PU19-klassi EMV korvpallivõistlus. Toimus kolm mängu - Saaremaa Spordikool/SK Vesse vs Saku KK, Saku KK vs Tartu Ülikool III ning Tartu Ülikool III vs Saaremaa Spordikool/SK Vesse.