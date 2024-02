Uus sild – kas tõesti hädavajalik?

Küsimus on hoopis selles, kas uut silda on ikka tingimata tarvis. Kulub ju joonistel näidatu teokstegemiseks korralik summa raha.

Septembri teisel poolel kirjutas Saarte Hääl: "Praegu on vallavalitsusele teadmata, kui palju võiks sild maksma minna, kuid juba on kulunud 10 000 eurot arhitektuurikonkursi auhinnarahaks ja nüüd ligi 60 000 eurot projektile."

See teeb kokku juba ligi 70 000 eurot kulu – praegusel raskel ajal! –, aga silla enda ehituseks on samuti raha tarvis ja mitte vähe.

Samas uudises ütles abivallavanem Kaarel Tang, et 2024. aastal on avanemas meede, millest on võimalik Lootsi tänava silla ja tänavalõikude rekonstrueerimiseks toetust taotleda.