PIIRKONDLIKUD TUNNUSTUSED ⟩ Kärla, Mustjala, Orissaare, Lümanda, Salme, Pihtla, Pöide, Leisi ja Kihelkonna

Orissaare osavallakogu tunnustas: Orissaare piirkonna aasta tegu: Kogukonnakeskus Orval kogukonna tugevdamise, ühtsustunde loomise, kohaliku arengu edendamise eest; Orissaare piirkonna aasta tegijad on Risto Ränk ja Mirge Arge Saaremaa loomaaia rajamise eest; Orissaare piirkonna noortegijad on Lagle Levit, andekas noor muusikakoolis ja gümnaasiumis; Karoliina Kaljuste, andekas ja pühendunud aktiivne noor kunsti alal; Orissaare piirkonna teenetemärgid - Helju Metsniit kogukonna elu edendamise, kooshoidmise ja üksteise aitamise eest. Andla Rüütel Orissaare piirkonna sporditegevuse edendamise ja ajaloo uurimise eest; Orissaare piirkonna Kultuurisõbralikum pere 2023. aastal – ema Katrin Ella ja lapsed Hiie Kärner, Ann Kärner, Tom Kärner. Kogu pere on tegusad küll laulukoorides, tantsuringides ja pillikooris, võtavad osa kogukonna sündmustest ja on alati abivalmis sündmuste korraldamisel.