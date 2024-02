LIHTNE KÜSIMUS ⟩ Kuhu jäi sotsiaalkindlustusameti riigilipp?

"Meil on siiralt kahju, et 24. veebruaril ei olnud Lossi 12 hoonel, kus teiste asutuste seas asub ka sotsiaalkindlustusameti klienditeenindus, seadusega ettenähtud kellaajal lipp heisatud. Lossi 12 maja kuulub Riigi Kinnisvarale (RKAS), kust kinnitati, et heakorrafirma, kes vastutab muu hulgas ka lipu heiskamise eest, tegi seda kell 8.15. Tänaseks on RKAS heakorrafirmaga ühendust võtnud ning loodame, et taolist olukorda enam tulevikus ei juhtu."