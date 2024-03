Saaremaalt on riidekonteineritega kogutud sadu tonne riideid ja jalatseid

“Riidekonteineri nime kohaselt tuuakse nendesse kõige rohkem riideid, kuid täpsemalt me arvet ei pea, mitu paari pükse või mitu kinga konteinerisse toodud on,” ütles Humana Eesti infojuht Mari-Helene Kaber. Kõik esemed jõuavad Humana sorteerimiskeskusesse ning sorteeritakse vastavalt kvaliteedile. “Võrdluses teiste piirkondadega Saaremaa kahjuks auhindu ei pälvi, sest äraantud esemete seas on keskmisest rohkem selliseid, mis korduvkasutuseks ei sobi. Näiteks ei sobi konteinerisse tugeva lõhnaga, kopitanud, niisked ega määrdunud riided, sest need võivad rikkuda ka ümbritsevad esemed,” selgitas Kaber.

Riidekonteineritesse toodud kogused on aastate lõikes üsna ühtlased. Aastas koguvad kaheksa konteinerit 130–140 tonni riideid, tekstiile, jalatseid. Koguste stabiilsus näitab, et vajadus sellise teenuse järele on jätkuvalt olemas. “Ei juhtunud nii, et 2019. aastal konteinerite saabudes tehti kapid ebavajalikust tühjaks ning nüüd seisavad konteinerid kasutult. Uuele ringile suunamise vajadus on pidev,” märkis Kaber.