PERETERAPEUT SIIRI VIIL ⟩ Naised invaliidistavad oma mehi suure hoolimise varjus

Kuna täna on naistepäev, siis üldjuhul ootavad naised, et neid märgataks ja meeles peetaks. Samas on palju naisi, kes ütlevad, et selline sunnitud tähistamine on tobe ja seda pole vajagi. Kuid olen üsna kindel, et südames ootavad nemadki alati, et neid märgatakse, tunnustatakse, neile lilli tuuakse.