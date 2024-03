Oma emakeelt hoidma peame me ise

Kuigi eestlasi elab maailmas kokku vaid pisut üle miljoni, saame uhked olla selle üle, et meie emakeel on ajaloo keerdkäikude kiuste säilinud ja arenenud. Paljudel rahvustel pole seda õnne olnud. Läänemeresoome keelkonda kuuluv vadja keel on juba välja surnud, ohustatud on ka liivi keel. Selle rääkijaid on heal juhul mõnikümmend, ent vaid vähesed, kui enam üldse keegi, kõnelevad seda emakeelena.

Eesti keelt väljasuremise oht lähiajal ilmselt ei ähvarda, küll aga on kahju sellest, et suur osa meist ei pea head emakeeleoskust kuigi oluliseks. Kuigi eestlasi peetakse kirjaoskajaks rahvaks, on meie hulgas väga palju neid, kes pole suutnud omandada isegi elementaarseid, algklassides õpitud keelereegleid. Kes ei usu, lugegu sotsiaalmeedia postitusi ja kommentaariume.

Haritud inimeste keelekasutuse puhul paneb imestama see, kui massiliseks on muutunud värdsõnade ja kantseliidi hulka kuuluvate väljendite kasutamine.

Mille poolest on "koheselt" kohesem kui "kohe"? Ja miks on parem "igapäevaselt", aga mitte "iga päev"? Kui keegi ütleb, et "antud päev oli väga ilus", võiks vastu küsida: kes see andja oli? Need siin on vaid üksikud näited.

Eestlasi on nimetatud raamaturahvaks, paraku pole aga lugemine enam nii hinnas kui veel paar-kolmkümmend aastat tagasi. Seega pole imestada, kui noorte eestlaste omakeelne sõnavara napi lugemuse tõttu kängub. Kuna internetiajastu noori mõjutab inglise keele pealetung, võib vaid ette kujutada, milline on meie emakeel kahekümne või viiekümne aasta pärast.

Me kõik saame midagi teha selleks, et oma emakeelt alal hoida. Kõige tähtsam on osata seda väärtustada. On ju emakeel oluline osa meie identiteedist.