Kui oskad ehitada laevu, siis oskad ehitada kõike

Ettevalmistus Kuressaare kolledžis magistriõppe avamiseks hakkas pihta juba kuue-seitsme aasta eest. Saaremaa valla ja Euroopa Liidu Erasmus+ programmi toel sai kauaoodatu teoks möödunud sügisel. Praegu õpib kaheaastase rahvusvahelise ingliskeelse meretehnika õppekava alusel Kuressaare kolledžis viis magistranti. Neli neist on lõpetanud Kuressaare kolledži meretehnika ja väikelaevaehituse erialal. Üks magistrantidest on Eestis elav välismaalane.

"Oleksime oodanud õppima vähemalt kümmet magistranti ja rohkem inimesi väljastpoolt Eestit, aga eks see ole alguse asi," ütleb Kuressaare kolledži meretehnoloogia kompetentsikeskuse teadmussiirde koordinaator Age Teär. "Loodame, et järgmisel aastal on huvi juba suurem ja uues õpperühmas kümme kuni viisteist inimest."