Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 8.02 – 14.02
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
- Aurora Lepp (11.03) Kiratsi küla
- Iris Ellermaa (19.03) Anseküla
- Johann Luis Rannast (20.03) Püha küla
- Brita Koel (20.03) Kuressaare linn
- Keterlin Õisnurm (24.03) Kuressaare linn
- Hans Alfred Kudi (25.03) Kärdu küla
SURMAD
- Õilme Vanin (82) Viki küla
- Mati Õunap (82) Kuressaare linn
- Andres Kaal (63) Lümanda küla
- Liia Vapper (74) Kudjape alevik
- Leida Eist (87) Kuressaare linn
- Mart Pilv (75) Kudjape alevik
- Aarne Puppart (88) Kuressaare linn
- Aili Pallasma (81) Orissaare alevik
- Eino Aksalu (84) Kärla alevik
- Endel Kadarik (78) Sakla küla