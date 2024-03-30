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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 8.02 – 14.02

SÜNNID

  • Aurora Lepp (11.03) Kiratsi küla
  • Iris Ellermaa (19.03) Anseküla
  • Johann Luis Rannast (20.03) Püha küla
  • Brita Koel (20.03) Kuressaare linn
  • Keterlin Õisnurm (24.03) Kuressaare linn
  • Hans Alfred Kudi (25.03) Kärdu küla
     

SURMAD

  • Õilme Vanin (82) Viki küla
  • Mati Õunap (82) Kuressaare linn
  • Andres Kaal (63) Lümanda küla
  • Liia Vapper (74) Kudjape alevik
  • Leida Eist (87) Kuressaare linn
  • Mart Pilv (75) Kudjape alevik
  • Aarne Puppart (88) Kuressaare linn
  • Aili Pallasma (81) Orissaare alevik
  • Eino Aksalu (84) Kärla alevik
  • Endel Kadarik (78) Sakla küla
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