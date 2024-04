Sel nädalal viibivad norralased ühingust Osebergi viikingite pärand Saaremaal, kus saavad kokku siinsete mõttekaaslastega, toimunud on kohtumised Salmel, Asval ja Kuressaares.

Ühingu esindaja Ole Harald Flåten rääkis Saarte Häälele, et Osebergi laeva replika on hea näide sellest, kuidas viikingiaesete tööriistadega valmis ehitatud laev on täiesti merekindel, tänaseks sõitnud läbi pool Euroopat.