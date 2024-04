Koolipoisina aktiivselt Kuressaare noortevolikogus tegutsenud ning linnavolikogu liikme ametist oma aja noorimaks ministri nõunikuks tõusnud Leet Rauno Lember on nüüd Marduk Technologies´i äritegevuste juhina militaartehnoloogia üks vedavaid jõude Eestis.

Koos aasta välismaal elamisega ongi täpselt kümme saamas. Kui Tallinnast ja kõigest muust saab siiber, siis esimene koht, kuhu tahaks minna, ongi kas Kuressaare või Abruka, et korraks tempot maha võtta. Eelmisel aastal oli mul tööga seoses umbes 100–110 hotelliööd. Kui sa kolmandiku aastast oled tööreisidel ära, siis on hea aja mahavõtmise koht ikkagi kodu. Abruka tunnuslause on ju “Võta aeg maha!”.