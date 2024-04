UUS KOHVIK Liis ja Elar tõid Saaremaale maailmamaitseid ja Espresso Martini

"Loorber on omamoodi kohvik-baar, millest võiks saada just kohalikele kokkusaamise koht. Näiteks et sõbra või sõbrannaga kohtuda ja meeldivas õhkkonnas maitsva toidu ja joogi kõrvale juttu ajada," rääkisid Austraaliast tagasi koju kolinud ja siin kohviku avanud poolsaarlane Liis ja saarlane Elar.