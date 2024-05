"Oleme naljatanud, et vahest oleksime pidanud viimase aprillipäevaga registreerimise lõpetama – osalejaid on tõesti väga palju," ütles jooksu korraldava Saaremaa Spordikooli direktor Mati Mäetalu, kes prognoosib, et varasemad osalejate rekordid kukuvad. "Loodame, et auhindu jagub siiski kõigile – oleme neid tellinud varuga."