Ametikooli direktor Neeme Rand nentis, et seadusest tulenev suitsetamise keeld õppeasutuse territooriumil kehtib juba mitmed aastad ja tänaval suitsetajad on kooli jaoks sestpeale pidev murekoht. "See häirib meid igapäevaselt, aga meil pole ka ressurssi, et palgata mõni kordnik, kes seda seltskonda hommikust õhtuni laiali ajab," lausus ta. Rand lisas, et inimeste veenmisest on samuti vähe abi: "Sõna kestab täpselt selle hetkeni, kui selle edastaja kohapealt lahkub."