"Mul on suur rõõm teatada, et oleme lõpuks Kuressaares saanud valmis legaalse tänavakunsti seina, kus igaüks võib minna kätt proovima," teatas Jonatan Kuppart Saaremaa rahva Facebooki grupis.

Koht loodi, et noored kunstisõbrad võiksid vabalt oma loovust väljendada ja harjutada. Seda kahel tingimusel. Esiteks tuleb enne värvimist üle värvida eelmine töö, mis selle all on, ning alles seejärel katta see oma loominguga. Teine reegel on, et seinale tuleb teha ainult ilusaid asju – roppused ja sodimine lubatud ei ole.