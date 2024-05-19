Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 8.05 – 15.05
Perekondlikud sündmused Saare maakonnas
SÜNNID
Mait Küngas (6.05) Kuressaare linn
Pärtel Pihlasalu (7.05) Nasva alevik
Eliana Toming (8.05) Muratsi küla
Brent Piik (30.04) Kuressaare linn
Rome Siim (8.05) Kuressaare linn
Ramona Lember (4.05) Orissaare alevik
SURMAD
Leida Mereäär (94) Muhu v, Pädaste küla
Eimar Kurgpõld (86) Kuressaare linn
Heiki Saar (71) Karida küla
Aare Maidle (58) Kõrkküla
Enda Täks (84) Kaimri küla
Urve Nõulik (77) Randvere küla
Toomas Tiirik (62) Kuressaare linn
Maria Reindam (95) Orissaare alevik
ABIELUD
Elmira Artemidze ja Tanel Saar – 15. mai