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Perekondlikud sündmused Saare maakonnas

Saarte Hääl
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Foto: Erakogu

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas 8.05 – 15.05

SÜNNID

Mait Küngas (6.05) Kuressaare linn

Pärtel Pihlasalu (7.05) Nasva alevik

Eliana Toming (8.05) Muratsi küla

Brent Piik (30.04) Kuressaare linn

Rome Siim (8.05) Kuressaare linn

Ramona Lember (4.05) Orissaare alevik

SURMAD

Leida Mereäär​ (94) Muhu v, Pädaste küla

Eimar Kurgpõld (86) Kuressaare linn

Heiki Saar (71) Karida küla

Aare Maidle (58) Kõrkküla

Enda Täks (84) Kaimri küla

Urve Nõulik (77) Randvere küla

Toomas Tiirik (62) Kuressaare linn

Maria Reindam (95) Orissaare alevik

ABIELUD

Elmira Artemidze ja Tanel Saar – 15. mai

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