Tantsupidu peetakse tänavu lossihoovi merepoolses küljes

Saaremaa rahvakultuurispetsialist Krista Lember ütles Kadi raadio "Keskpäeva" saates, et alguses oli küll plaan tantsida laululava ees, kuid sealsele publikualale on värskelt istutatud muru, mistõttu tuli leida teine koht. "Seisime siis kõik seljaga vastu lossimüüri ja vaatasime Titeranna poole. Leidsime, et see on koht, mis sobib kontseptsiooniga, ja lähtuvalt sellest sättisid liigijuhid ka oma tantsud," rääkis ta.