MUHU UUDISSED Kus kukkus läpatama!

Meri piaks justkut kõikide jäuks olemas olema, nõnna kut suur sild, mis autud Kuivastust Kuresareni sõita laseb, aga viimsel aal oo Muhuse kua tuln moed, et mõni arvab, et param oo mõni vee jaare viiv tieots kindi panna. Ja siis oo riid ning raaklemine juba paljast omaküla rahva keskel kerge tulema. Üks kaibab ühe piale ja teene teese piale. Igaüks aab omad õigust taga. Lüö käega, lüö kahega. Või laiuta kässi. Muud ep oska. Ja tehku ete just mis tahes siis.

Aga seda rõemsam oo tiada, et oo kua tükkis teistlaani muaomanikke. Ja Lalli randa oo näituseks nüid uhked parkimise kohjad tehtud. Risto ise kiidab kangest valda ja iseäranis Imret abi iest. Ja maap oska küll siikohtas muud tiha kut tükkis Ristot kiita. Et ta laseb sedaviisi kõikidel, kis tahtvad oma mua pial päeva ies ennassid leegita ja sialt merese karata. Neh, ja et sõnna oo nobede noorikute käe alt tuln välja mäŋŋiaside kast ja kenasti liivakasti asjad laste jäuks sihes ja. Siis oo jälle rõem inges, et neh, kogukonna elu põle Muhust ikka päris välja surn üht. Ep piagid selle jänus paljast suarlaste juures köima.