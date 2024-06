MARJE ALTROV Noortekabinetist saab nõu, tuge ja teadmisi

Noortekabineti leiavad üles noormehed ja neiud, kes oma muredega meie poole pöörduvad. Meie töösse suhtuvad soojalt ka Saaremaa koolid – kabinetti külastavad kõigi kooliastmete klassid erinevatest koolidest üle kogu Saaremaa.

Nüüdseks on mul täpselt teada, et suudan noortekabinetti enam-vähem mugavalt mahutada 17 inimest. Olenemata pilgeni täis ruumist, on siin siiski veidi teine ja vahest isegi intiimsem õhkkond, et rääkida erinevatest teemadest, miks siia kabinetti pöördutakse, või siis üldisemalt seksuaaltervisest ning sellest, mida tähendab seksuaalsus indiviidi, partnerluse ja ühiskonna tasandil.

Nende kahe aasta jooksul on üht-teist toimunud nii kabineti töös kui ka minu professionaalses arengus.

Kabinetis võtab tulijaid peale ämmaemand-noortenõustaja vastu ka günekoloog Pilleriin Ilmjärv. Praegu on ta töökohustustest küll veidikeseks eemal, ent on lubanud just noortega seotud tööd juba peagi jätkata. Meiega on liitunud ka Tartu ülikooli meestekliiniku meeskond. Praegu toimuvad nende vastuvõtud siin kabinetis kohapeal küll üsna kaootilise graafiku alusel, kuid väga suur pluss on juba see, et koostöö sisaldab nii igal ajal konsulteerimise kui ka spetsialisti juurde suunamise võimalust.

Turvalisemate suhete nimel