ANDRES SEPP Kuidas uus sõber mulle ikkagi kiisut ja tissi ei näidanud

See on n-ö jäämäe veepealne osa, mida ohvrid politseile tunnistavad. Suurem osa kelmustest ei jõua seevastu kunagi uurimiseni, ohvrid vaid nutavad ning kiruvad oma kergeuslikkust ja lollust. Lõppu ei paista sellistel juhtumitel tulevat, ehkki veebikelmide järjest uutest ohvritest kirjutatakse pea iga päev ja võiks ju mõelda, et teiste vigadest õpitakse.