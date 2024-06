ROLAND MERE Tõelised ja püsivad muutused tulevad ainult alt üles

1967. aastal soovitas ENSV Punane Rist oma tollase posteriga tutvuda kolme imelise tegelasega, kes aitavad sul tunda end rõõmsamana ja tervemana: "Päike, õhk ja vesi – need me sõbrad kolmekesi!" Need kolm tegelast on enamiku inimeste tähelepanu keskpunktis ka tänapäeva energeetikas, kui sõna "õhk" asendada sõnaga "tuul".