VIDEO JA GALERII Mis seisus on Kuressaare avalikud vetsud?

Alustame oma vetsupatrulli teisipäeva hommikul kell 11 Titerannas. Esimene pissipeatus - rannahoone tualett on avatud, puhas ega haise. Esimesed kasutajadki, päevitajad ja rannavõrkpallurid, on juba kohal.

Vahetult rannahoone kõrval sirelite vahel asub järgmine avalik käimla. Tegu on hariliku kuivkäimlaga, kus nagu kuivkäimlas ikka, vastav aroom. Sellegipoolest on mõlemad kabiinid korras ning isegi vetsupaber on olemas. Tõsi küll, ühes kabiinis on prill-laud pisut pruun ja peale istuma otseselt ei kutsu.