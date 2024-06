Komandandi 1 maja näeb praegu välja umbes nii, nagu oleks see kiiruga põgenedes maha jäetud. Kõige iseloomulikum sisustuselement toimetuse ruumides on kümned köidetud lehekaustad, trükikojas aga vedeleb tonnide kaupa blankette ja muid trükiseid. See kõik läheb lähiajal prügimäele.