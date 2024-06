Kudjapel mälestati 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid

"Kahjuks saadab meie naaberiik ka täna igapäevaselt kuritegusid toime. See, mida Venemaa saadab korda Ukrainas, on eksistensiaalne oht ka meile," rõhutas Mihkelson. "Et vägivald ei korduks," ütles ta, "selle nimel peame me ise koos Baltimaade ja liitlastega väga palju pingutama. Rahvaesindajad töötavad selle nimel, et ükskord Venemaa oma tegude eest ka vastutaks."