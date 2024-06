Juhtkiri Kooliaasta lõppes, keeleõpe kestku edasi

Paraku ei ole osal ukraina lastest siinsesse kooliellu ja eestikeelsesse õppesse sisseelamine läinud kuigi sujuvalt. Eriti just teismeliste hulgas on neid, kellel õppimine läheb üle kivide ja kändude.

Kui eesti keelt ei mõista, on ükskõik mis õppeainet mõista keeruline, kui mitte võimatu. Seega on eriti oluline, et lapse enda pere teda eesti keelt õppima innustaks. Kui vanemad ise näitavad selles osas üles ükskõiksust, on tõenäoline, et samasugune suhtumine kujuneb ka lapsel.