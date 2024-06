Purjetajad ja vabatahtlikud merepäästjad lõid käed

Koostöö raames anti purjetajatele kasutada Merepääste Seltsi kaater, et tagada treeningute turvalisus ja ohutus merel. MTÜ Saaremaa Vabatahtliku Merepääste Seltsi eesmärk on tagada ja tõsta mereturvalisust rannikuvetes ning arendada merepääste võimekust Saare maakonnas.

Saaremaa Sailing Academy (SSA) ja Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts (SVMS) on leppinud kokku omavahelises koostöös, mille alusel jagavad mõlemad organisatsioonid teadmisi, ressursse ning kogemusi. Ühise koostöö eesmärk on suurendada mereohutust ja arendada merepääste võimekust Saaremaal. Lisaks mereturvalisuse teadmiste ja oskuste laiendamisele Saaremaa noorte hulgas, soovitakse luua sünergia, mis toetab tulevaste vabatahtlike merepäästjate kasvu ja arengut.

Üheskoos püütakse tagada, et teoreetilised teadmised ja praktilised kogemused mereturvalisusest jõuaksid lisaks SSA liikmetele ka rohkemate Saaremaa noorteni. Loodame, et just tänastest purjetajatest kasvavad välja ka tulevased vabatahtlikud merepäästjad, kes panustavad edaspidi aktiivselt mereturvalisuse tagamisse ja merepääste arendamisse Saare maakonnas.