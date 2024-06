GALERII Auriga keskusest leiab nüüd veelgi rohkem ehtsaid Saaremaa tooteid

Projektijuht Susan Reinholm selgitas, et poe laienduse suurem eesmärk on esile tõsta seda suurt tööd ja vaeva, mida Saaremaa tootjad teevad ja näevad, väärikal moel, et see oleks esinduslik, kutsuv ja kooskõlas nende tööde ja tegemiste sisuga. "Me loodame, et see kõnetab, ja tahame, et ka kohalik inimene leiaks tee siia ja tuleks hea meelega uudistama, mida tema kodusaartel – Muhus või Saaremaal – tehakse ja pakutakse," lausus ta.