KÜLAVAHELOOD Kõue Indreku kütkestav autorikontsert Muhu Liival

Indrek on kuldsete kätega töömees. Aastaid töötas ta ekskavaatorijuhina, praegu on ta hinnatud ehitusmees. Pillimängu ja laulmisega on ta ammugi sina peal. Oma loomingut hinnates jääb Indrek tagasihoidlikuks, öeldes, et sõnad ja viisi paneb ta kirja siis kui vaim peale tuleb. Vahet pole, kas öösel, varahommikul, hilisõhtul või töö juures lõunavaheajal. Küllap on oma osa ka genidel. Indreku vanaema, Kõue Liina oli Muhus tuntud laulik.