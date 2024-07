MUHU UUDISSED Mine korra kottu välja, siis sa kuuled

Neh, ja siis ma mõtlesi, et enne kut ma lõugama kuku, ma lüö ennast kua lille ja lähe rahvariietega Liivavahele patseerima. Ui neh, uhke asi olli! Karikond rahvariides muhulasi paarutas Liival rinki. Autud, nie es suan kua änam aru, et kust puolt müöda aada, kas paramalt või vassakult... või jäeks tükkis seisma keskel tied. Neh, muist masu jähidkid. Vahtisid ühna õndsal ilmel. Ja ega nie rahvariides inimesed es ole kaded kua kentima mitte.

Aga neh, mo sur kange lõugamine ikka jäeb ää. Sest selle patseerimise aegas sai ikka tüki uusi uudissime kuuldud. Liiva pastoroatis oo nüid nõuke võemalus kua, et suab üömaale jäeda, kui kellelgid juhtub undrehti palju ülemoalasi äkist külase vaoma, et ep mahu änam äe või, oidku ete arm, kui keegid kottu kõige kahudega välja patsatse. Et siis ep pia lage taeva all üöd veetma. Sõukste olukordade ääoidmiseks oo pastoroatis nüid kaks aseme kohta. Et mine sõnna ja viska oete piale küliti. Pesta suab kua. Süömad-joomad levab äkist ikka poest või kuskilt kohvikust. Esimene üö oo kakskümmend eurut ja iga järgmine viie jägu odavam. Ja mudud suab istmenäitust kua viel üle selle vahti. Ja põle kua änam paljast istmenäitus üksi mitte. Sial oo nüid ülal Pallase tudentide ja õppejõudude seltsis tehtud kudumid, mis oo valmin ennemuistsete massinate pial, mise Kearu Kristjan oo üles putitan ja Kallaste Vanaelu Kadri andis teestele selle tüö jäuks puhtapuru ehtsad Muhu moalammaste villa. Sõukest, mis oo värvimatta kua viel. Ja nüid nie uhked tüöd oo puhas kua pastoroatis nähe.