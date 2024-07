Kambakesi batuudil, rulatrikid ja vanaema öökapilt leitud ravimid Mis ohud varitsevad lapsi suvisel ajal?

Üks kõige sagedamini esinev trauma, mis lastega suvel kodus juhtub ning mille puhul ise alati esmaabi anda ei saa, on batuudiõnnetus. Hoolimata sellest, et ohutusreeglid on kirjas batuudi kasutusjuhendis ja vaatamata sagedasele teemapüstitusele arstide poolt satub nii saarel kui mandril traumapunkti endiselt tihti lapsi, kes kurdavad batuudil hüppamise järel valu kaelas, on kukkunud endal lõualuu paigast või kelle mõni jäse lihtsalt enam ei liigu.