Kuressaare teatris saab vaadata Ilmar Torni teoseid

Ennok Torn lisas, et tema jaoks on oluline, et näitus on üleval just Kuressaare teatris, kus ta ka ise hiljuti lavastust "Unistus" vaatamas käis ning mis talle väga hinge läks. "Kuressaare teater ja Piret Rauk teevad suurepärast tööd," märkis Ennok Torn.